NEFCO профинансирует закупку щепорубительной машины для Чериковского лесхоза

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) профинансирует Чериковскому лесхозу закупку мобильной щепорубительной машины. Это следует из постановления Совета Министров от 11 января 2019 года №14, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Совмин постановил согласиться с предложением Северной экологической финансовой корпорации, которое касается финансирования проекта "CPF 1/18 Государственное лесохозяйственное учреждение "Чериковский лесхоз" (Договор займа на сумму до 190 тыс. евро)". Государственному лесохозяйственному учреждению будут предоставлены кредитные ресурсы на указанную сумму для закупки мобильной щепорубительной машины в целях увеличения объемов производства биотоплива (топливной щепы) за счет использования древесных ресурсов.

Минэкономики поручено уведомить Северную экологическую финансовую корпорацию об отсутствии возражений со стороны правительства Беларуси по осуществлению финансирования проекта.

Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) - международная финансовая организация, основанная в 1990 году пятью странами Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Она предоставляет кредиты и инвестиционный капитал с целью улучшения состояния окружающей среды Северного региона, финансирует экологические проекты самых различных направлений в странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию, Беларусь и Украину. Деятельность корпорации ориентирована на экономически оправданные проекты, обеспечивающие региональный природоохранный эффект.

Начало полномасштабного сотрудничества Беларуси с NEFCO связано с подписанием рамочного соглашения 20 января 2015 года в Лондоне. Документ определяет общие принципы, условия и правовые рамки долгосрочного сотрудничества в процессе использования финансовых ресурсов (инвестиций в акционерный капитал, кредитов, гарантий), предоставляемых NEFCO и представляющих интерес для Беларуси.-0-