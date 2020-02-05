Нефтехимия, промкооперация, транспортные проекты - Семашко посетил Татарстан

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перспективные направления активизации сотрудничества Беларуси и Татарстана обсуждались сегодня в ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" в Елабуге на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с заместителем премьер-министра - министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Владимир Семашко поблагодарил Альберта Каримова за особое внимание, оказываемое им вопросам сотрудничества Татарстана с Беларусью, - отметили в пресс-службе. - Посол подчеркнул, что важным механизмом, способствующим наращиванию объемов взаимной торговли, являются договоренности о белорусско-татарстанском сотрудничестве, достигнутые во время визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Беларусь в декабре 2019 года, а также протокол 7-го заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана".

"Результаты совместной работы наглядно демонстрируют показатели совместного товарооборота, который в условиях непростой экономической ситуации по итогам 2018 года составил почти $1,3 млрд и увеличился на 7,6%. Более того, достигнут его рекордный объем с 2013 года", - констатировал Владимир Семашко. Несмотря на то, что в 2019 году динамика товарооборота между сторонами снизилась, составив $1,2 млрд, у Беларуси и Татарстана имеются потенциальные возможности по преодолению этой негативной тенденции и выходу на уровень товарооборота более $2 млрд в год, считает дипломат.

Основой взаимодействия, по мнению Владимира Семашко, было и остается сотрудничество в промышленной сфере. Ключевым направлением является кооперационное сотрудничество между предприятиями нефтехимического комплекса, на долю которых приходится около 50% взаимного товарооборота. "Успешно развивается сотрудничество в сфере машиностроения. Прежде всего, это поставки тракторной, пассажирской и сельскохозяйственной техники", - заметил он.

Парк сельхозтехники Татарстана почти на 60% укомплектован тракторами МТЗ, более 60% кормоуборочных и 40% зерноуборочных комбайнов - техника завода "Гомсельмаш". Парк пассажирской техники Казани состоит более чем на 50% из автобусов МАЗ и трамваев "Белкоммунмаша". ОАО "БАТЭ" осуществляет поставки автокомпонентов на конвейер КАМАЗа.

"По мнению посла, имеются хорошие перспективы для взаимодействия в газомоторной сфере, - сообщили в пресс-службе. - Это, в первую очередь, совместные проекты в сфере пассажирского транспорта, тракторо- и двигателестроения, реализуемые компанией "РариТЭК" совместно с МАЗ, МТЗ и Минским моторным заводом. Стороны также обсудили вопросы реализации проекта по созданию на производственной базе "ТПК МТЗ-Татарстан" белорусско-татарстанского промышленного кластера".

Владимир Семашко также вручил ключи от пяти большегрузов МАЗ водителям транспортно-логистического центра "ТПК МТЗ-Татарстан".

В Татарстане функционируют сборочные производства белорусской техники (тракторов МТЗ, лифтов "Могилевлифтмаш"); работают четыре предприятия с участием белорусского капитала (ООО "ТПК МТЗ-Татарстан", ООО "Амкодор-Бел", ООО "Торговый дом "Молодечномебель", представительство холдинга "Пинскдрев"), организована дилерская сеть белорусских предприятий ("Гомсельмаша", МТЗ, "Могилевлифтмаша", МАЗ, "Амкодора", Борисовского завода автотракторного электрооборудования).

ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" является официальным дистрибьютором ОАО "МТЗ" в России. Компания занимается сервисным обслуживанием, а также имеет собственную производственную базу. Имеется собственное транспортно-логистическое подразделение. С 2003 года по настоящее время на рынок России компанией поставлено более 15 тыс. тракторов.-0-

Фото посольства Беларуси в России