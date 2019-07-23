Нефтепровод Унеча-Полоцк очищен от грязной нефти

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грязная российская нефть вытеснена из нефтепровода Унеча-Полоцк, сообщил БЕЛТА заместитель директора - главный инженер ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Михаил Боровой.

"ОАО "Полоцктранснефть Дружба" завершило следующий этап дорожной карты по замещению в трубопроводах на белорусской территории загрязненной органическими хлоридами нефти на чистую. Нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода Унеча-Полоцк 2 в нефтепровод Сургут-Полоцк в направлении России", - сообщил Михаил Боровой

Партия нефти стандартного качества 23 июля в 10.30 вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

"Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО "Нафтан" по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк", - пояснил Михаил Боровой.

Работы по очистке белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк продолжаются.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.-0-