Нефтяники испытывают украинский станок-качалку на Речицком месторождении

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" обновляет оборудование для фонда скважин. Станок-качалку, изготовленный "Укрнефтезапчастью", испытывают на Речицком месторождении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

На месторождениях "Белоруснефти" задействована специализированная техника румынских, российских, белорусских, а теперь и украинских производителей. "Технические параметры нового привода штанговых глубинных насосов соответствуют современным требованиям белорусской нефтедобычи. Они в "Белоруснефти" полностью унифицированы. Это позволяет наравне с широко распространенными в регионе румынскими станками-качалками использовать оборудование и других производителей. Потребность в новых приводах растет, что связано с усилением буровой программы и вводом в эксплуатацию новых скважин", - рассказали в пресс-службе.

В нефтегазодобывающем управлении "Речицанефть" после опытно-промысловых работ внедряют станки-качалки российского "Уралтрансмаша". По планам на этот год фонд пополнят 30 единиц такого оборудования.

Уделяется внимание также импортозамещению. Механизированный фонд скважин оснащен приводами Могилевского завода "Строммашина". Выпуск приводов освоили и в производственном управлении "Нефтебурсервис".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-