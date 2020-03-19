Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает более 97%

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди всех субъектов, занятых оказанием бытовых услуг населению Беларуси, негосударственный сектор занимает более 97%. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алеся Абраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране растут объемы оказания бытовых услуг, примерный годовой прирост - 3,3%. Соответственно, на этом рынке появляются все новые игроки. "Сегодня у нас в реестре 37,3 тыс. субъектов. Негосударственный сектор среди них составляет 97,6%. При этом две трети из них - индивидуальные предприниматели", - сказала Алеся Абраменко.

Активно развивается выездная форма оказания услуг, в общей структуре они занимают уже 39%.

Традиционно наиболее популярны у населения парикмахерские услуги, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт бытовой и компьютерной техники, аренда и прокат.

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