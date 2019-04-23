Некачественная нефть поступила на территорию ЕС

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Некачественная нефть поступила на территорию стран Евросоюза, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.
"По результатам проб, которые были отобраны на границе Беларуси и Польши, можно констатировать, что некачественная нефть поступила на территорию стран Европейского союза. Такая же нефть находится и на территории Украины", - рассказал зампредседателя концерна.
Лаборатория ОАО "Гомельтранснефть Дружба" работает в круглосуточном режиме. По данным специалистов, улучшения по качеству поступающей нефти не наблюдается.-0-
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