Некачественная нефть поступила на территорию ЕС

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Некачественная нефть поступила на территорию стран Евросоюза, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам проб, которые были отобраны на границе Беларуси и Польши, можно констатировать, что некачественная нефть поступила на территорию стран Европейского союза. Такая же нефть находится и на территории Украины", - рассказал зампредседателя концерна.

Лаборатория ОАО "Гомельтранснефть Дружба" работает в круглосуточном режиме. По данным специалистов, улучшения по качеству поступающей нефти не наблюдается.-0-