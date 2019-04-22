22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
"В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования", - отметили на предприятии.
Так, 20 апреля на установке ЛК6У №2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций. Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту.
Предварительное комиссионное обследование с участием представителей концерна "Белнефтехим", ФТИ НАН Беларуси, Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела Гомельского областного управления Госпромнадзора и Мозырского НПЗ установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.
По словам генерального директора ОАО "Мозырский НПЗ" Виталия Павлова, в этой ситуации специалисты предприятия действовали быстро и четко. На заводе был организован усиленный контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.
"Несмотря на возникающие проблемы, связанные с коррозионным износом оборудования, Мозырский НПЗ по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте", - подчеркнули на предприятии.-0-
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