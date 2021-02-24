24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10 копеек поднимет цены на некоторые сигареты Kent и Vogue.

ООО "Табак-Инвест" повышает на 3-5 копеек цену нескольких видов "Короны", на 5-10 копеек - Camel. Цена некоторых видов сигарет "Форт" и Monte Carlo вырастет на 5 копеек, Winston и Sobranie - на 10 копеек. Стоимость LD Club Lounge повысится на 10 копеек.

ООО "Интер-Тобакко" повышает на 10 копеек цену на некоторые сигареты L&M, Marlboro и Parliament.

Импортируемые "Беларусьторгом" некоторые виды Dunhill и Vogue также подорожают на 10 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-