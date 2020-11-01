Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Среди сигарет Гродненской табачной фабрики "Неман" на 5-10 копеек подорожают некоторые виды Pall Mall и Rothmans.

Что касается ООО "Табак-инвест", дороже на 4-15 копеек станут некоторые виды сигарет "Корона", на 3-6 копеек - "Форт", на 5 копеек - LD Club Lounge, некоторые виды Monte Carlo. На 5-10 копеек поднимутся в цене некоторые виды Camel, на 10 копеек - Winston.

Поднимутся в цене ввозимые "Беларусьторгом" сигареты: на 5 копеек - Rothmans (Demi Mix, Demi Mix 3 in 1).

"Интер Тобакко" и "Энерго-Оил" не будут менять цены.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-