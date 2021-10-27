27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 5-10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall и Kent, на 10 копеек - на определенные виды Vogue, на 10-15 копеек - на некоторые виды Rothmans.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10 копеек подорожают Vogue, Dunhill, Pall Mall Nano Blue, на 95 копеек - Kent Navy Blue, Kent Silver. Некоторые виды Pall Mall станут дороже на 46-65 копеек.

"Табак-инвест" и "Интер Тобакко" поднимать цены не будут.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-