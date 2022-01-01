Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января дорожают некоторые марки сигарет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10-16 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans.

"Табак-инвест" поднимет цены на 10-30 копеек на некоторые сигареты "Корона", "Форт", Monte Carlo, Camel, LD, Winston, MAC, Richmond, Kalipso, Sobranie.

Компания "Интер Тобакко" на 5-44 копейки увеличивает цены на некоторые виды L&M, Red Bor, Dove, Bond Street.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10-16 копеек дорожают некоторые виды Vogue, Kent, Pall Mall, Rothmans, Dunhill.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-