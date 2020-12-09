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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые сервисы Беларусбанка могут быть недоступны через ЕРИП утром 10 декабря, сообщили БЕЛТА в банке.
В этот день с 7.30 по 9.00 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка.
На время проведения работ сервисы банка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнения счетов через ЕРИП и оплата платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и т.п.) будут недоступны.
Банк приносит извинения за доставленные неудобства.-0-