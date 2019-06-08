Некоторые виды топлива подешевеют на АЗС в Беларуси с 9 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 июня уменьшаются розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС на некоторые виды моторного топлива с 9 июня уменьшаются на 1 копейку", - отметили в "Белнефтехиме".
Так, цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 снизится на 1 копейку и составит Br1,68. Цена АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.-0-
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