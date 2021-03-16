Некоторым предприятиям деревообработки возместят часть процентов по кредитам

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторым организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2021 году возместят часть процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 12 марта 2021 года №143 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ряду предприятий за счет республиканского бюджета возместят часть процентов за пользование кредитами на инвестпроекты и пополнение оборотных средств, а также часть расходов по возврату кредитов, предоставленных для возмещения страховых комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних госзаймов. В числе этих предприятий - "Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", Завод газетной бумаги.

Полученные в соответствии с постановлением средства направляются организациями в 2021-2022 годах на пополнение собственных оборотных средств.

"Беллесбумпрому" вместе с Госкомимуществом поручено до 1 апреля 2022 года внести проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах хозобществ (кроме открытых акционерных обществ "Речицадрев" и "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои") на суммы оказанной им господдержки.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-