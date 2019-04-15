Немецкий Баутцен и МТЗ намерены активизировать промышленный туризм

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий район Баутцен и Минский тракторный завод намерены развивать промышленный туризм. Сегодня предприятие посетила делегация во главе с председателем администрации Баутцена Михаэлем Хариго, сообщили БЕЛТА в администрации Партизанского района белорусской столицы.

Для немецких гостей провели экскурсию по производству, музею и скверу завода, обсуждалось выполнение ранее заключенного соглашения о сотрудничестве в области туризма (промышленного, медицинского).

"Мы хорошо знаем и уважаем белорусскую технику. Еще в годы ГДР тракторы BELARUS были у нас основными. И сейчас многие немцы интересуются, где и кто их производит. Мы хотели бы обновить контакты и пригласить туристов из Германии. Также хочу привезти немецких бизнесменов", - отметил в беседе с журналистами Михаэль Хариго.

Минский тракторный завод начал работать в сфере промышленного туризма с начала 2017 года. За это время завод посетили около 9 тыс. туристов. Немецкие специалисты планируют привозить гостей из Европы, которые в том числе интересуются историей промышленности.

Баутцен и Партизанский район Минска подписали соглашение о социально-экономическом и культурном сотрудничестве два года назад. Программа нынешнего визита иностранных гостей кроме МТЗ включает посещение Республиканского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Минского городского технопарка, Минского завода игристых вин, знакомство с продукцией ООО "Линлайн Медицинские Системы".-0-