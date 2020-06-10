Необходимо как можно быстрее искать новые рынки сбыта - аналитик о действиях во время кризиса

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях мирового падения экспорта и потребления перед белорусскими предприятиями встает важный вопрос повышения их конкурентоспособности, необходимости как можно быстрее искать новые рынки сбыта. Такое мнение в интервью Первому национальному каналу Белорусского радио высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

По его наблюдениям, в то время как на одних рынках идет спад, на других - подъем потребления отдельных товаров и услуг. "В первую очередь это касается рынков Ближнего Востока, Латинской Америки, сохраняется спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответственно, нашим посольствам и предприятиям необходимо реструктуризировать свои внешние торговые отделы и управления, чтобы в первую очередь наращивать количество контактов, возможности по продвижению нашей продукции и товаров, услуг наших предприятий".

Аналитик БИСИ убежден, что сейчас нужно как можно активнее войти в конкурентное соревнование за конечного потребителя, поскольку именно те, кто сможет быстро перестроиться, через год окажутся победителями. "Те, кто не сможет это сделать, вынуждены будут уступить доли своих рынков, даже тех, которые были для них традиционными, и уйти с рынка вплоть до банкротства. Сейчас главное - это менеджмент и его умение оперативно принимать решения. Необходимо снижать уровень проволочек и тем самым обеспечивать конкурентоспособность нашей продукции по цене и качеству, а самое главное - по логистике и быстрому принятию решений в поставке товаров на основные рынки сбыта", - заключил Алексей Авдонин.-0-