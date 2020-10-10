Неустойчивая погода будет осложнять проведение уборочных работ - Белгидромет

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода до середины октября будет осложнять проведение уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В хозяйствах продолжается заготовка поздних овощей, уборка картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и силос. Ожидаемая до середины октября неустойчивая с кратковременными дождями погода будет осложнять агрометеорологические условия для проведения уборочных работ, в восточном регионе сохранится переувлажнение почвы", - рассказали в Белгидромете.

Интенсивные дожди, прошедшие на этой неделе в восточной части Беларуси, существенно увеличили содержание влаги в почве. По последним данным наблюдений, в Могилевской, на большей территории Гомельской и в восточных районах Витебской области верхний 10-сантиметровый слой почвы переувлажнен. Здесь складываются неблагоприятные агрометеорологические условия для проведения полевых сельскохозяйственных работ.

На остальной территории страны по визуальным оценкам верхний 10-сантиметровый слой почвы в основном хорошо увлажнен, что благоприятно для подъема зяби, проведения уборочных работ, появления всходов на поздних октябрьских посевах озимых зерновых культур. Однако в западных и центральных районах, где сохраняется недобор осадков, увеличились площади со слабым увлажнением верхнего слоя почвы.-0-