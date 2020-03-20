Неустойчивая температура и подмерзание верхнего слоя почвы будут сдерживать яровой сев - Белгидромет

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая температура и подмерзание верхнего слоя почвы будут сдерживать яровой сев, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По последним данным наблюдений, умеренно влажное состояние верхнего 10-сантиметрового слоя почвы отмечается в Брестской, Гомельской и многих районах Минской области. На просохших участках проводятся обработка почвы и внесение удобрений, мероприятия по сохранению влаги и по уходу за озимыми культурами. На большей части территории страны верхний 10-сантиметровый слой почвы по-прежнему остается сильно увлажненным.
"Из-за ожидаемого в конце текущей недели похолодания агрометеорологическая обстановка вновь осложнится. Понижение температурного режима замедлит вегетацию озимых культур и многолетних трав, местами не исключены повреждения озимого рапса", - отметили в Белгидромете.-0-