Нигерия заинтересовалась белорусским автомобилестроением

18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с Беларусью в области автомобилестроения, сообщили БЕЛТА в посольстве республики в Абудже.
По инициативе белорусской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Нигерии Вячеслава Бриля с руководством Национального совета этой страны по развитию автомобилестроения. Белорусская сторона уточнила информацию, касающуюся основных тенденций развития автомобильной промышленности и автотранспортной инфраструктуры Нигерии, а также существующих государственных программ, льгот и преференций при создании совместных производств и импорте автомобилей. Нигерийская сторона выразила заинтересованность в тесном сотрудничестве с Беларусью в этой области.-0-
Фото посольства Беларуси в Нигерии
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