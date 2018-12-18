Нигерия заинтересовалась белорусским автомобилестроением

18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с Беларусью в области автомобилестроения, сообщили БЕЛТА в посольстве республики в Абудже.

По инициативе белорусской стороны состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Нигерии Вячеслава Бриля с руководством Национального совета этой страны по развитию автомобилестроения. Белорусская сторона уточнила информацию, касающуюся основных тенденций развития автомобильной промышленности и автотранспортной инфраструктуры Нигерии, а также существующих государственных программ, льгот и преференций при создании совместных производств и импорте автомобилей. Нигерийская сторона выразила заинтересованность в тесном сотрудничестве с Беларусью в этой области.-0-

Фото посольства Беларуси в Нигерии