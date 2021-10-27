Никитина: бизнес-идеи, основанные на природных богатствах, способствуют ускоренному развитию регионов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-идеи, основанные на природных богатствах, способствуют ускоренному развитию регионов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

В Беларуси в эту субботу прошел день открытых дверей белорусских агроэкоусадеб. Туристы получили возможность посетить колоритные подворья в различных районах страны и ознакомиться с широким спектром предоставляемых там услуг.

"Мы наблюдаем однозначно позитивные тенденции в отрасли. Растет спрос на услуги агроусадеб, и в результате имеем положительный вклад в экономику. Как следствие, по итогам полугодия - значительный приток инвестиций в сферу отдыха: в два раза больший, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Анжелика Никитина.

Как отметила заместитель министра, индустрия внутреннего туризма в нынешних условиях обладает большими резервами для развития. Ее долгосрочные перспективы проанализированы в подготовленном Национальным агентством инвестиций и приватизации тизере обзора туристического сектора Беларуси, где, по сути, впервые выделены действующие и потенциальные кластеры на основе выявленных рекреационных ресурсов, существующей инфраструктуры и инвестиционных потребностей.

"К слову, эксперты агентства BIK Ratings составили топ-10 перспективных инвестпроектов из базы агентства. В рейтинг попало предложение по реконструкции туристической базы на берегу озера Рудаково. Это место находится в сердце туризма Беларуси - Нарочанском крае, локация стабильно привлекает людей, есть подготовленные кадры. А значит, в руках опытного и ответственного инвестора проект быстро окупится. Такие бизнес-идеи способствуют ускоренному развитию территорий на основе собственного неисчерпаемого ресурса - их природных богатств", - убеждена Анжелика Никитина.-0-