Никитина: бизнес-идеи, основанные на природных богатствах, способствуют ускоренному развитию регионов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 27 октября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:54 "Спасибо вам за заботу и доброту!" Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко Президент
15:41 Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 октября прямые телефонные линии Общество
15:37 ФОТОФАКТ: Осенние полевые работы в Гродненском районе Регионы
15:35 Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами Экономика
15:28 Полиция Лондона арестовала около 50 экоактивистов, перекрывших движение в городе и окрестностях В мире
15:27 ТРЦ Galleria Minsk передал 6-й клинической больнице оборудование, которое поможет больным COVID-19 Общество
15:24 Житель Слонима получил четыре года "химии" за провоз марихуаны через границу Происшествия
15:21 Сергеенко: количество обращений жителей Вилейского района в Администрацию Президента сократилось на 21% Регионы
15:16 Суд приговорил Польшу к выплате 1 млн евро в день в пользу Еврокомиссии В мире
15:13 Кочанова провела прямую телефонную линию Общество
15:13 "Нафтан" и "Полимир" намерены закрыть потребности Новополоцкой больницы в кислороде Регионы
15:13 Минское "Динамо" не вышло в финал клубного ЧМ по пляжному футболу Спорт
15:08 Рапсовое масло на $1,5 млн продано в Латвию через БУТБ Экономика
15:08 Алина Горносько выиграла вторую медаль на ЧМ по художественной гимнастике Спорт
14:57 Приобрел легковушку в лизинг и продал: в Минске возбудили уголовное дело о мошенничестве Происшествия
14:55 Биометрический паспорт можно получить не выходя из дома Общество
14:53 Беларусь определила общеэкономические цели по сокращению выбросов парниковых газов Общество
14:52 В Витебской области с начала года в ДТП на переходах погибли 5 человек, травмированы 29 Происшествия
14:42 Ремонт дорог, производство и жилье: Сергеенко провел прием граждан в Вилейке Регионы
14:39 Рекомендации по профилактике COVID-19 в санаториях обновили в Беларуси Общество
14:30 В Минске администратор экстремистского Telegram-канала предстанет перед судом Происшествия
14:24 Орда: у западных политиков не получится разрушить промышленность Беларуси Общество
14:20 В Минском районе с начала года в ДТП пострадали более 80 человек Происшествия
14:13 Захарова: Франция взяла курс на милитаризацию соцсетей В мире
14:13 Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике Спорт
14:08 В Шкловском районе огонь уничтожил 280 т соломы Происшествия
14:07 В Червене двое местных жителей разбили стекло в магазине и отоварились на Br2 тыс. Происшествия
14:03 В Японии около 750 судов не могут вести промысел из-за скопления пемзы В мире
14:00 В Беловежской пуще собрали тонну желудей дуба черешчатого для лесоразведения Регионы
13:57 Подростки вырвали и разбросали несколько дорожных знаков в Добруше Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
27 октября 2021, 12:50

Никитина: бизнес-идеи, основанные на природных богатствах, способствуют ускоренному развитию регионов

Анжелика Никитина. Фото из архива
Анжелика Никитина. Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-идеи, основанные на природных богатствах, способствуют ускоренному развитию регионов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

В Беларуси в эту субботу прошел день открытых дверей белорусских агроэкоусадеб. Туристы получили возможность посетить колоритные подворья в различных районах страны и ознакомиться с широким спектром предоставляемых там услуг.

"Мы наблюдаем однозначно позитивные тенденции в отрасли. Растет спрос на услуги агроусадеб, и в результате имеем положительный вклад в экономику. Как следствие, по итогам полугодия - значительный приток инвестиций в сферу отдыха: в два раза больший, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Анжелика Никитина.

Как отметила заместитель министра, индустрия внутреннего туризма в нынешних условиях обладает большими резервами для развития. Ее долгосрочные перспективы проанализированы в подготовленном Национальным агентством инвестиций и приватизации тизере обзора туристического сектора Беларуси, где, по сути, впервые выделены действующие и потенциальные кластеры на основе выявленных рекреационных ресурсов, существующей инфраструктуры и инвестиционных потребностей.

"К слову, эксперты агентства BIK Ratings составили топ-10 перспективных инвестпроектов из базы агентства. В рейтинг попало предложение по реконструкции туристической базы на берегу озера Рудаково. Это место находится в сердце туризма Беларуси - Нарочанском крае, локация стабильно привлекает людей, есть подготовленные кадры. А значит, в руках опытного и ответственного инвестора проект быстро окупится. Такие бизнес-идеи способствуют ускоренному развитию территорий на основе собственного неисчерпаемого ресурса - их природных богатств", - убеждена Анжелика Никитина.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес туризм
Новости рубрики Экономика
Во время совещания Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами
Фото из архива Рапсовое масло на $1,5 млн продано в Латвию через БУТБ
Фото из архива Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать 5 тыс. рабочих мест
Фото из архива Доллар и евро на торгах 27 октября подорожали, российский рубль подешевел
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко 29 октября примет участие в заседании Совета ЕЭК
Фото из архива Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 30 октября
Главное
Допрос с пристрастием и ответ на обвинения в ковид-диссидентстве. Главное из заявлений Лукашенко в Лиде
Ремонт дорог, производство и жилье: Сергеенко провел прием граждан в Вилейке
Кочанова провела прямую телефонную линию
Многофункциональный комплекс Minsk World: концепция 15-минутного города – особый комфорт для вас и ваших детей!
Топ-новости
"Спасибо вам за заботу и доброту!" Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко
Субботин: стоит задача убрать кукурузу максимальными темпами
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 28 октября
Биометрический паспорт можно получить не выходя из дома
Алина Горносько выиграла вторую медаль на ЧМ по художественной гимнастике
Рекомендации по профилактике COVID-19 в санаториях обновили в Беларуси
Минфин: самозанятые получат больше возможностей для предпринимательской деятельности
"Белавиа" подтвердила международный статус безопасной авиакомпании
Орда: у западных политиков не получится разрушить промышленность Беларуси
Петришенко: "Славянский базар в Витебске" в 2022 году планируется провести с 14 по 17 июля
"Нафтан" и "Полимир" намерены закрыть потребности Новополоцкой больницы в кислороде
Дожди и до +16°С ожидается в Беларуси 28 октября
Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать 5 тыс. рабочих мест
Национальный павильон Беларуси представлен на выставке "ХИМИЯ-2021" в Москве
ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогнозируемых показателей
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.