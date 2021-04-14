Никитина: для развития экономик регионов необходимы новые инвестиционные проекты и производства

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития экономик регионов необходимы новые инвестиционные проекты и производства. Такое мнение журналистам высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина перед началом семинара "Ускоренное развитие регионов с численностью населения 80 тыс. человек и более. Проблемные вопросы и пути их решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитием экономики любого региона являются новые инвестиционные проекты, новые производства, а также создание высокопроизводительных рабочих мест", - сказала Анжелика Никитина.

По ее словам, в текущую пятилетку города с населением 80 тыс. человек и более станут драйверами регионального развития. "Эта тема весьма актуальна, так как 2020-й был завершающим годом относительно реализации планов комплексного развития 10 регионов с численностью жителей 80 тыс. и более (программа Оршанского района завершается в 2023 году). Выполнено более 2 тыс. мероприятий, вложено около Br7,5 млрд. Тем не менее мы видим, что ускоренного роста таких городов не произошло. Наша основная задача - разобраться, что этому помешало, какие точки роста при разработке комплексных программ развития регионов мы не предусмотрели", - подчеркнула она.

По мнению замминистра, необходимо разобраться, что нужно сделать, чтобы запустить инвестиционный цикл в этих городах, учитывая, что там есть промышленные площадки и инфраструктура, как оздоровить организации, работающие не совсем эффективно, разобраться, что в земельно-имущественных отношениях мешает развитию регионов. "Итоговой станет резолюция, по которой мы будем в дальнейшем работать. Я думаю, сегодняшняя встреча не последняя и мы продолжим взаимодействовать уже на базе конкретных регионов", - добавила она.

Что касается инфраструктуры производственных площадок в регионах, то с ней возникли некоторые сложности. "Отдельные предприятия строились еще в советское время. Сегодня их площади не могут быть использованы для производства нового высокотехнологичного импортозамещающего продукта. Мы эти вопросы будем на семинаре обсуждать с заместителями председателей райисполкомов этих регионов. В частности, снос, консервацию и вовлечение в оборот таких объектов, - отметила Анжелика Никитина. - Кроме этого, мы уже прорабатываем вместе с Национальным агентством по инвестициям и приватизации паспорт таких промышленных площадок для вовлечения в хозяйственный оборот".

Замминистра также рассказала, что очень мало городов с численностью населения 80 тыс. и более, которые имеют свои высшие учебные заведения или филиалы вузов. "Для сохранения компетенций, необходимых для развития промышленных производств этих городов, нужно думать о создании филиалов кафедр вузов, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась работать на местных предприятиях", - подчеркнула Анжелика Никитина.-0-