Никитина: изменение инвестзаконодательства создаст условия для реализации проектов в регионах

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корректировка инвестиционного законодательства создаст правовые условия для воплощения в жизнь производственных проектов в регионах. Об этом сказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина на шестой сессии Совета Республики Национального собрания, где рассматривались законопроекты "Об изменении закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах" и "Об изменении закона Республики Беларусь "Об инвестициях", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Анжелика Никитина перечислила сенаторам предлагаемые в них ключевые нововведения. Обновленная версия закона "Об инвестициях" предусматривает: введение ограничения на отмену ранее принятых госорганами решений, которые могут повлечь причинение вреда имуществу инвестора; возможность применения стабилизационной оговорки от неблагоприятных изменений законодательства; полноту и своевременность компенсации инвестору в случае изъятия государством его имущества; увеличение срока досудебного урегулирования споров до 6 месяцев; корректировку понятийного аппарата и др.

Новая редакция закона "О свободных экономических зонах" направлена на передачу полномочий главы государства по изменению их границ Совету Министров. При этом необходимость получения согласования Президента на включение в СЭЗ сельскохозяйственных и лесных земель сохранится.

"Предлагаемые подходы по корректировке этих двух законов позволят улучшить инвестиционный климат Беларуси и будут способствовать повышению интереса бизнеса к реализации на территории нашей страны своих производственных инициатив. Базу подобных идей сегодня ведет и постоянно актуализирует Национальное агентство инвестиций и приватизации, популяризируя наиболее интересные и быстро окупаемые. На днях на сайте НАИП был опубликован рейтинг из 26 самых перспективных предложений, охватывающих различные отрасли и все области страны. Наша общая задача в текущей пятилетке заключается в том, чтобы создавать правовые условия для воплощения в жизнь как можно большего числа таких проектов", - подчеркнула заместитель министра.

По результатам рассмотрения законопроекты были одобрены парламентариями.-0-