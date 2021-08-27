Никитина: межрегиональное сотрудничество Беларуси и КНР - необходимое условие для роста инвестиционного взаимодействия

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество областей Беларуси и провинций Китая - необходимое условие для дальнейшего наращивания инвестиционного взаимодействия. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина во время церемонии открытия Года регионов Беларуси и Китая , которая состоялась во внешнеполитическом ведомстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.





Год регионов Беларуси и Китая является третьим тематическим годом между странами. В 2018 году прошел Год туризма, в 2019 году - Год образования.





"В рамках данной инициативы в ближайшие несколько лет проведем более сотни мероприятий. Тем самым поспособствуем закреплению отношений регионов двух стран, интенсификации межрегиональных контактов, что, безусловно, укрепит фундамент нашего сотрудничества и дружбы. Китайские компании успешно ведут бизнес в Беларуси, реализовав в прошлом году свыше полусотни инвестиционных проектов. Вместе с тем нам есть куда расти, потенциал не исчерпан. И межрегиональное сотрудничество областей Беларуси и провинций Китая - необходимое условие для дальнейшего наращивания нашего инвестиционного взаимодействия", - отметила Анжелика Никитина.





Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн обменялись официальными нотами министерств иностранных дел, свидетельствующими об официальном начале Года регионов, а также вступлении в действие плана мероприятий по его реализации.-0-