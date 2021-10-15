Никитина: нужно задействовать электронную торговлю для продвижения продукции на китайском рынке

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансграничная электронная торговля - новый механизм продвижения белорусской продукции на китайском рынке. Об этом заявила заместитель министра экономики Беларуси Анжелика Никитина в своем видеообращении к участникам Форума по новым моделям внешней торговли на фоне новой структуры развития, который проходит во время 130-й Кантонской ярмарки (Гуанчжоу, КНР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В своей речи Анжелика Никитина отметила, что Китай вышел на второе место среди торговых партнеров Беларуси. "Динамично прирастает наш экспорт на китайский рынок: за 8 месяцев текущего года темп роста составил 120%. Мы надеемся на успешное развитие трансграничной электронной торговли в стране, в том числе совместно с крупнейшими китайскими платформами. Потенциал данного вида торгового сотрудничества в Беларуси не задействован в полной мере. Это новый для нас механизм продвижения белорусской продукции на китайском рынке", - сказала замминистра.

Кантонская ярмарка (Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров в Гуанчжоу) является крупнейшей комплексной международной выставкой Китая с широчайшим ассортиментом представляемых товаров, обширной клиентской базой и значительным количеством успешных торговых сделок. Всего проведено 129 сессий ярмарки, что способствовало установлению торговых отношений между Китаем и более 220 странами и регионами мира.-0-