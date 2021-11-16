Никитина: особые экономические зоны Беларуси - территории, где можно строить успешный бизнес

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особые экономические зоны Беларуси - это территории, где сегодня можно строить успешный бизнес. Об этом заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина, комментируя корреспонденту БЕЛТА итоги работы особых экономических зон за девять месяцев 2021 года.

"Зеркало эффективности любой преференциальной территории - это динамика ее основных экономических показателей. Успешно работают наши свободные экономические зоны. За девять месяцев резиденты нарастили объемы производства, выручки, экспорта товаров в 1,4 раза, инвестиции в основной капитал - на более чем 15%. Как результат, все СЭЗ получили прибыль, что позволило почти на четверть повысить заработные платы трудовым коллективам. Этот позитивный тренд поддержал экономику регионов. Резиденты обеспечили до 70% прямых иностранных инвестиций по ряду областей, 60% экспорта товаров", - отметила Анжелика Никитина.

Говоря о достижениях индустриального парка "Великий камень", заместитель руководителя министерства подчеркнула, что его вклад в экономику страны стабильно прирастает. "За год сюда пришли 16 новых резидентов. Плюс развернули свои проекты уже действующие: промышленное производство возросло в 2,5 раза. Зафиксирована чистая прибыль предприятий. Появились новые рабочие места - рост в 1,8 раза. Увеличились зарплаты - на 11%. И налоги в бюджет - в 1,6 раза. Еще важнее то, что бизнес видит перспективы развития: инвестиции выросли в 1,3 раза. Таким образом, особые экономические зоны Беларуси - это территории, где сегодня можно строить успешный бизнес", - рассказала Анжелика Никитина.-0-