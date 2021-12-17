Никитина: привлекательная национальная юрисдикция активизирует приток инвестиций

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:16 Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области Регионы
17:12 Прощание с Василием Мичуриным состоится 19 декабря в Доме офицеров Общество
17:01 Цех по кипованию торфа откроют в Крупском районе к концу 2025 года Регионы
16:54 Около 32% жителей Витебской области полностью вакцинированы от COVID-19 Регионы
16:50 Ермошина: за 25 лет ЦИК стал для меня не просто местом работы, а судьбой Общество
16:50 Эмиль Чечко: польские силовики убивали волонтеров на границе Общество
16:47 Ректор БрГТУ: на референдуме белорусы на много лет вперед определят развитие страны Общество
16:43 Покупателям первого магазина с мерчем от Лукашенко обещают президентские презенты Президент
16:40 Елена Балдовская избрана секретарем ЦИК Общество
16:40 ЦИК Беларуси провел первое заседание в обновленном составе Политика
16:38 Незаконный ввоз 13 т пудры для волос пресекли Гродненские таможенники Происшествия
16:36 В Могилеве служба такси выплатила Br52,1 тыс. зарплаты в конвертах Происшествия
16:33 Красный Крест сопроводил почти 7,6 тыс. пожилых сельчан и инвалидов на вакцинацию от СOVID Общество
16:33 Путин: санкции стали инструментом конкурентной борьбы В мире
16:32 Польша приобрела у США 300 подержанных бронемашин с усиленной противоминной защитой В мире
16:31 В Минобороны прошли встречи с военными атташе по поводу напряженности на госгранице Общество
16:31 Лесхозы Витебской области реализуют селекционные семена хвойных пород в Швецию и Великобританию Регионы
16:29 Дети и мамы здоровы. Беженки с новорожденными выписаны из роддома в Гродно Регионы
16:27 Более 3,29 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
16:25 Служба занятости помогла трудоустроить в январе-ноябре 1771 человека с инвалидностью Общество
16:23 Никитина: привлекательная национальная юрисдикция активизирует приток инвестиций Экономика
16:22 ГВПК: военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень развития Политика
16:21 Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин выиграл малую бронзу в рывке на ЧМ в Ташкенте Спорт
16:20 Бухгалтер предприятия завышала себе зарплату, суд приговорил ее к 5 годам с отсрочкой Происшествия
16:17 Минчанин осужден за сопротивление сотрудникам милиции Происшествия
16:15 Шевцов о польском солдате: потеря моральности - основное поражение Польши в миграционном кризисе Общество
16:09 Новый пеллетный завод начал работу в Сморгони Регионы
16:08 Беларусь и Россия наметили механизмы углубления научно-технического и инновационного сотрудничества Общество
16:03 Григорий Пекарский не квалифицировался в полуфинал ЧМ на короткой воде в ОАЭ Спорт
15:59 НАН об исследовательском реакторе и применении ядерных технологий в медицине и промышленности Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
17 декабря 2021, 16:23

Никитина: привлекательная национальная юрисдикция активизирует приток инвестиций

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлекательная национальная юрисдикция активизирует приток инвестиций в экономику. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Анжелика Никитина, выступая с докладом на заседании Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Анжелика Никитина представила законопроекты "Об изменении закона Республики Беларусь "Об инвестициях" и "Об изменении закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах", подчеркнув, что привлекательная юрисдикция активизирует приток инвестиций в экономику.

Заместитель министра разъяснила суть основных изменений в закон "Об инвестициях". "Пожалуй, самое главное требование времени, которые мы постарались учесть в документе - ограничение на отмену ранее принятых госорганами решений, которые могут повлечь причинение вреда имуществу инвестора. Добросовестный бизнесмен не должен нести ущерб от технических ошибок чиновников при выполнении процедур", - сказала она.

Следующее изменение касается "стабилизационной оговорки" от неблагоприятных изменений законодательства, например, налогового: введения новых налогов и повышения действующих. Важный нюанс - объем "стабоговорки" для инвестиционных договоров не может быть больше, чем в индустриальном парке "Великий камень". Это требование директивы главы государства о развитии отношений с Китаем.

"В обновленном законе закрепляем нормы полноты и своевременности компенсационных выплат инвестору в случае изъятия государством его имущества, корректируем понятийный аппарат, до шести месяцев увеличиваем срок досудебного урегулирования споров и вводим иные точечные корректировки, направленные на приближение документа к лучшим мировым практикам", - отметила Анжелика Никитина.

Другим приоритетом работы по совершенствованию законодательства являются свободные экономические зоны. На их территории быстрее, чем в среднем по стране, растут показатели эффективности предприятий: объемы производства, выручки, экспорта, инвестиций и, как следствие, уровень занятости. Поэтому, совершенствуя законодательство о СЭЗ, можно получить быструю и качественную отдачу в виде новых производственных проектов.

"Деловое сообщество, облисполкомы, Минский горисполком регулярно вносили инициативы о корректировке границ СЭЗ, чтобы реализовать перспективные бизнес-идеи. И понятно, что чем короче этап согласования, тем быстрее они смогут воплотиться. Исходя из этого, в марте текущего года в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между органами власти глава государства поручил передать эти полномочия на уровень Совета Министров. Мы внимательно изучили соответствующий опыт наших партнеров по ЕАЭС, у которых данные вопросы успешно решает правительство. В результате сохранена необходимость получения согласования Президента на включение в СЭЗ сельскохозяйственных и лесных земель. А также остается неизменным четкое правило: границы СЭЗ могут расширяться исключительно под конкретные инвестиционные проекты", - подчеркнула заместитель руководителя министерства.

По результатам заседания два законопроекта были одобрены Постоянной комиссией Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство экономики
Новости рубрики Экономика
Фото из архива НАН об исследовательском реакторе и применении ядерных технологий в медицине и промышленности
Фото из архива Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты
Фото из архива ЕЭК подписала меморандум с Международной организацией по сахару
Фото из архива Евро на торгах 17 декабря подорожал, доллар и российский рубль подешевели
Фото из архива Белорусская биотехнологическая корпорация совершила первую экспортную сделку на БУТБ
Фото из архива Нацбанк предлагает обсудить проект закона о лизинговой деятельности
Главное
Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси
Что изменится в использовании семейного капитала с 1 января 2022 года
Кочанова: мир и спокойствие в Беларуси зависят от каждого из нас
Банк БелВЭБ: 30 лет на финансовом рынке!
Топ-новости
Лукашенко наградил космонавта Олега Новицкого орденом Дружбы народов
Покупателям первого магазина с мерчем от Лукашенко обещают президентские презенты
Леонид Заяц избран заместителем председателя Совета Республики
Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты
Эмиль Чечко: польские силовики убивали волонтеров на границе
ЦИК Беларуси провел первое заседание в обновленном составе
ГВПК: военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень развития
МИД Беларуси: риторика агрессии становится доминирующей в ЕС
Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин выиграл малую бронзу в рывке на ЧМ в Ташкенте
НАН об исследовательском реакторе и применении ядерных технологий в медицине и промышленности
Рахманов: необходимо совершенствовать концептуальные основы обеспечения нацбезопасности
Более 3,29 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Сын Героя Беларуси Андрея Ничипорчика мечтает стать летчиком, как и его отец
Беженец из ТЛЦ: я и мои маленькие дети стали заложниками большой политики западных стран
Тертель: Дмитрий Федосюк показал пример мужества, которому нужно следовать
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.