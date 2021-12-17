Никитина: привлекательная национальная юрисдикция активизирует приток инвестиций

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлекательная национальная юрисдикция активизирует приток инвестиций в экономику. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Анжелика Никитина, выступая с докладом на заседании Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Анжелика Никитина представила законопроекты "Об изменении закона Республики Беларусь "Об инвестициях" и "Об изменении закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах", подчеркнув, что привлекательная юрисдикция активизирует приток инвестиций в экономику.

Заместитель министра разъяснила суть основных изменений в закон "Об инвестициях". "Пожалуй, самое главное требование времени, которые мы постарались учесть в документе - ограничение на отмену ранее принятых госорганами решений, которые могут повлечь причинение вреда имуществу инвестора. Добросовестный бизнесмен не должен нести ущерб от технических ошибок чиновников при выполнении процедур", - сказала она.

Следующее изменение касается "стабилизационной оговорки" от неблагоприятных изменений законодательства, например, налогового: введения новых налогов и повышения действующих. Важный нюанс - объем "стабоговорки" для инвестиционных договоров не может быть больше, чем в индустриальном парке "Великий камень". Это требование директивы главы государства о развитии отношений с Китаем.

"В обновленном законе закрепляем нормы полноты и своевременности компенсационных выплат инвестору в случае изъятия государством его имущества, корректируем понятийный аппарат, до шести месяцев увеличиваем срок досудебного урегулирования споров и вводим иные точечные корректировки, направленные на приближение документа к лучшим мировым практикам", - отметила Анжелика Никитина.

Другим приоритетом работы по совершенствованию законодательства являются свободные экономические зоны. На их территории быстрее, чем в среднем по стране, растут показатели эффективности предприятий: объемы производства, выручки, экспорта, инвестиций и, как следствие, уровень занятости. Поэтому, совершенствуя законодательство о СЭЗ, можно получить быструю и качественную отдачу в виде новых производственных проектов.

"Деловое сообщество, облисполкомы, Минский горисполком регулярно вносили инициативы о корректировке границ СЭЗ, чтобы реализовать перспективные бизнес-идеи. И понятно, что чем короче этап согласования, тем быстрее они смогут воплотиться. Исходя из этого, в марте текущего года в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между органами власти глава государства поручил передать эти полномочия на уровень Совета Министров. Мы внимательно изучили соответствующий опыт наших партнеров по ЕАЭС, у которых данные вопросы успешно решает правительство. В результате сохранена необходимость получения согласования Президента на включение в СЭЗ сельскохозяйственных и лесных земель. А также остается неизменным четкое правило: границы СЭЗ могут расширяться исключительно под конкретные инвестиционные проекты", - подчеркнула заместитель руководителя министерства.

По результатам заседания два законопроекта были одобрены Постоянной комиссией Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам.-0-