Никитина: продолжим создавать условия для реализации бизнес-инициатив в регионах

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания сегодня принят во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах", предусматривающий передачу полномочий главы государства по изменению границ свободных экономических зон Совмину. Комментируя для БЕЛТА предлагаемые при разработке документа подходы, заместитель министра экономики Анжелика Никитина подчеркнула необходимость в полной мере задействовать потенциал свободных экономических зон для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения экспорта.

"Передавая полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ правительству, мы сокращаем длительность этапа, предшествующего запуску новых инвестиционных проектов. Для бизнеса это весомый аргумент в пользу принятия положительного решения, поскольку он предполагает значительную экономию времени и средств. А для государства это способ дополнительно стимулировать экономический рост регионов, реализуя один из приоритетов программы пятилетки. Работу по созданию максимально благоприятных условий для воплощения в жизнь производственных бизнес-инициатив в рамках запуска нового инвестиционного цикла мы намерены продолжать и дальше", - отметила заместитель министра экономики.

Предлагаемые законопроектом изменения обеспечивают последовательное совершенствование законодательства о свободных экономических зонах, а также способствуют активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования на этих территориях.-0-