Никитина: в этой пятилетке делаем ставку на инновации и развитие регионов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущей пятилетке делаем ставку на инновационное развитие и развитие регионов. Об этом сказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина во время посещения Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и Белорусского государственного университета транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Министерство экономики продолжает цикл лекций в высших учебных заведениях страны в честь предстоящего 100-летнего юбилея экономических органов Беларуси. Анжелика Никитина посетила университеты и рассказала преподавателям, сотрудникам и студентам об истории экономических органов страны, их вкладе в развитие народно-хозяйственного комплекса, а также задачах на перспективу.

В беседе с журналистами замминистра пояснила: "В текущей пятилетке мы сделали ставку, во-первых, на инновационное развитие, развитие инновационных видов промышленности - электротехника, робототехника, фармацевтика, новые IT-технологии. Мы должны стать высокотехнологичной инновационной страной, особенно в индустриальном развитии. Во-вторых, на развитие регионов. На VI Всебелорусском народном собрании глава государства определил несколько направлений - областные центры, города с численностью населения 80 тыс. человек и более, города-спутники Минска, регионы с напряженностью на рынке труда. Мы должны индивидуально подойти к развитию всех регионов, в том числе регионов Гомельской области".-0-