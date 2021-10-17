Никитина: в развитии регионов нужно сделать акцент на привлечении инвестиций в производственную сферу

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо сделать акцент на привлечении инвестиций в производственную сферу. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Анжелика Никитина приняла участие в рассмотрении хода реализации плана развития отдельных регионов, утвержденного правительством. Замминистра экономики особо подчеркнула необходимость сделать акцент на привлечении инвестиций в производственную сферу.

"Точечно вкладывая средства в перспективные проекты на базе действующих производств, мы повышаем конкурентоспособность предприятий и создаем условия для выпуска товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке и обладающих экспортным потенциалом. Это весомый вклад в устойчивый экономический рост регионов. И, конечно, инфраструктура. Цель - высокая персональная мобильность и часовая доступность места работы. Тем самым мы создаем стимулы для людей остаться на малой родине, не уезжать в Минск и областные центры. В этом заключается социальный эффект нашей инвестиционной политики в текущей пятилетке", - отметила Анжелика Никитина.-0-