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07 июня 2021, 12:03

Николай Сучков: "Выбираем среди добросовестных производителей качественных продуктов"

Новости темы "Конкурс "Лучший строительный продукт года""
Десятки предприятий включились в борьбу за звание лучшего в профессиональном конкурсе "Лучший строительный продукт года"
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Своим мнением о состоянии строительной отрасли, ее тенденциях и значении конкурса мы попросили поделиться Сучкова Николая - заместителя председателя экспертного совета конкурса "Лучший строительный продукт года", ведущего инженера сертификационного центра РУП "Институт БелНИИС".

– Николай Борисович, что происходит сегодня в строительстве как отрасли?

– Итоги конкурса "Лучший строительный продукт - 2020" показали, что в республике наряду с типовыми проектами имеется потребность в индивидуальных, отличающихся высокими технико-эксплуатационными показателями, современными дизайнерскими решениями при соблюдении всех необходимых показателей механической прочности, защиты от шума и вибрации, энергоэффективности, освещенности и других обязательных требований технического регламента в строительстве к конструкции объекта. Понятно, что возвести такие строения без применения современных материалов, изделий, технологий просто невозможно. Это, на мой взгляд, является сейчас основной тенденцией строительства.

Посмотрите, во всех номинациях конкурса были представлены продукты для строительства, отличающиеся высокими показателями качества и безопасности. Еще хочу отметить широкое применение IT-технологий на всех стадиях жизненного цикла строительного продукта и, в первую очередь, в процессе проектирования. Без компьютеров, специального ПО и других основных элементов технологий проектирования и необходимого оборудования невозможно представить сегодня работу ни одного проектно-конструкторского подразделения.

– Каковы, по вашему мнению, основные тенденции конкурса?

– На протяжении всей своей истории конкурс постоянно развивается: вводятся новые номинации, уточняются и корректируются правила и критерии определения победителей, расширяется состав экспертного совета, т.е. он успешно совершенствуется и расширяет охват видов строительного продукта. Это - главная тенденция конкурса, который живет и развивается.

– Назовете самые популярные его категории (номинации)?

– Отметил бы в 2020 году таковых две. К первой я отношу номинации "Лучший строительный материал (изделие, технология, техническое решение)", ко второй - "Лучший строительный объект года". В конкурсе 2020-го они вызвали наибольший интерес у экспертов, участников и, в целом, у общественности. Но если первая номинация - это традиционные виды строительного продукта, к чему все привыкли, и в ней наибольшее число соискателей, то вторая в прошлом году привлекла всеобщее внимание. Все хотели высказать свое мнение о заявленных на конкурс объектах. И это не удивительно! Человек в них живет, растет, учится, работает, проводит досуг, ему хочется быть там счастливым. Поэтому и требования к этим строительным объектам у всех разные, следовательно, выбрать победителя было трудно. Радует, что такие объекты в республике возводятся.

– Николай Борисович, расскажите об интересных лидерах - предприятиях-победителях.

– Для меня, как одного из экспертов конкурса, знакомство с каждым из участников было очень интересным. В первую очередь потому, что в процессе обсуждения заявленного продукта знакомился не только с его техническими характеристиками, но и с изготовителем. Нас, экспертов, интересовало, как организован процесс производства продукта, наличие и функционирование контроля при этом, системы менеджмента качества и другие аспекты работы предприятия. Большое внимание уделяли опыту применения заявленных продуктов на рынке Беларуси и отзывам на них потребителей и органов госконтроля. Все это давало возможность судить не только о качестве продукта, но и о добросовестности и надежности его производителя.

Хочу, как всегда, отметить белорусские предприятия, производящие цемент, гранитный щебень, стальную арматуру, наливные композиции для полов и многие другие продукты. Смотрите список победителей конкурса 2020 года: они там все есть.

– Что происходит и будет происходить на рынке строительства жилья?

– Как известно, государство ежегодно принимает планы по строительству жилья в республике. При этом оно определяет основные правила его строительства. Из последних решений отметил бы решение о возведении такого жилья, где источником энергии было бы только электричество. Глава государства и правительство поставили задачи по наращиванию объемов строительства именно таких жилых домов, где электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Министерство архитектуры и строительства разработало государственную программу "Строительство жилья" на 2021–2025 годы, в которой как раз и предусмотрено доведение объемов строительства электродомов к 2025 году до 30% от общего ввода жилья в эксплуатацию.

Очень полезно, на мой взгляд, было бы ознакомиться с тем, как технически это решено в первых построенных домах, получить отзывы жильцов, насколько эффективны принятые проектные решения. При этом не надо забывать о других действующих постановлениях, в том числе об энергоэффективности жилья, поддержке населения для обеспечения его жильем, стоимости одного квадратного метра и других аспектах. Постановлением Совета Министров от 28 января 2021 г. № 50 утверждена государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021–2025 годы. Госпрограмма направлена на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сферы бытового обслуживания, повышение доступности энерго- и газоснабжения в населенных пунктах. Цели программы будут достигаться за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также предоставления качественных бытовых услуг и обеспечения более широкого доступа граждан к энергетическим ресурсам.

Одним из приоритетных направлений станет сбалансированное развитие различных форм обеспечения людей жильем в зависимости от их доходов, предпочтений и места проживания. И решать эти вопросы планируется как с использованием мер государственной поддержки, так и с применением новых механизмов финансирования строительства, а именно: приобретение жилья на вторичном рынке, аренда квартир, развитие системы жилищных строительных сбережений, совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования и другие.

– Какие технологии, системы, конструкции, материалы будут востребованы на рынке?

– Как говорил ранее, одной из тенденций строительства в Беларуси является постоянное применение новых видов строительных материалов, изделий, технологий и технических решений. Согласно действующим правилам, применение новых видов строительных материалов, изделий, технологий и технических решений, на которые отсутствуют государственные стандарты и другие ТНПА, возможно только после получения на них технического свидетельства от уполномоченных организаций Минстройархитектуры. В конкурсе 2020 года традиционно приняло участие достаточно много материалов, изделий, технологий и технических решений, которые свою область применения и свойства подтвердили действующими техническими свидетельствами. Как правило, эти виды материалов, изделий, технологий и технических решений применяются для обеспечения современных требований по энергоэффективности и других обязательных мер технического регламента в строительстве.

Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа".

Информационный партнер Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА

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