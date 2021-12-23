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23 декабря 2021, 17:06

Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Союзного государства является уникальным инструментом интеграционного образования, заявила БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

Сегодня в Москве состоялось второе заседание шестьдесят первой сессии Парламентского собрания. Основным итогом явилось принятие бюджета СГ на 2022 год. "Бюджет Союзного государства является уникальным инструментом нашего интеграционного образования. В связи с этим вопросы, связанные с его формированием и исполнением, всегда находятся в центре внимания депутатов, - рассказала Людмила Нижевич. - Проект бюджета был рассмотрен 13 декабря Советом Министров Союзного государства и поступил в Парламентское собрание 14 декабря. В ходе работы над проектом от комиссий не поступили поправки к представленному варианту, бюджет принят в целом".

Бюджет Союзного государства на 2022 год по доходам определен в сумме 4598,9 млн российских рублей. Объемы отчислений государств в доходную часть сохранены на уровне прошлого года и составляют в сумме 4384,8 млн российских рублей, в том числе отчисления Республики Беларусь - 1534,5 млн российских рублей, Российской Федерации - 2850,3 млн российских рублей.

По расходам - в сумме 3111,5 млн российских рублей. Средства бюджета предполагается направить на финансирование 3 программ и 28 мероприятий, а также на содержание органов и организаций Союзного государства. Профицит составил 1487,4 млн российских рублей.

"Изменилась структура бюджетных расходов в сторону увеличения финансирования мероприятий Союзного государства. Объемы финансирования ежегодно проводимых мероприятий увеличены на 19% по сравнению с 2021 годом. Особое внимание уделяется финансированию мероприятий социальной направленности, большинство из которых стали уже традиционными. Как и прежде, осуществляются мероприятия по оздоровлению ветеранов Великой Отечественной Войны и детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, по содействию организации военно-патриотического воспитания молодого поколения, поддерживается проведение научно-технических конкурсов, мастер-классов для учащихся художественных заведений, проводятся фестивали, - отметила парламентарий. - Хочу особо отметить, что благодаря инициативе депутатского корпуса в бюджете появилось новое социально значимое для наших граждан союзное мероприятие "Лечение граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии", с объемом финансирования 110 млн российских рублей в 2022 году".

При участии и непосредственном содействии депутатов возобновилось проведение фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который не проводился с 2017 года. "Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены средства на финансирование новых программ, которые планируется утвердить в установленном порядке в течение 2022 года", - добавила Людмила Нижевич.

Сессия также рассмотрела вопрос о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета "О бюджете Союзного государства на 2021 год". Все изменения и дополнения, отраженные в проекте декрета, в установленном порядке были одобрены согласительной комиссией Парламентского собрания по бюджету. Принятый бюджет Союзного государства на 2022 год, одобренный проект декрета ВГС о внесении изменений и дополнений в декрет "О бюджете Союзного государства на 2021 год" будут переданы в установленном порядке на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.

Союзные парламентарии рассмотрели другие организационно-технические вопросы, связанные с деятельностью Парламентского собрания, утвердили план-график работы и план международной деятельности Парламентского собрания на 2022 год. В соответствии со сложившейся практикой поочередного проведения сессий Парламентского собрания депутаты поддержали предложение о проведении шестьдесят второй сессии Парламентского собрания в Беларуси.-0-

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