Нижевич: главная цель новой пятилетней программы - обеспечение стабильного роста экономики

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы - обеспечение стабильного роста экономики страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

По ее словам, только на основе сильной экономики возможно достижение запланированных параметров роста благосостояния и благополучия граждан, улучшения социальной среды и, как следствие, социальной стабильности в обществе.

"Важно, что при формировании программы учтены уязвимые моменты нашей экономики, такие как зависимость от углеводородного сырья, недостаточное развитие высокотехнологичных производств, региональные диспропорции, скованность деловой инициативы и другие. Сделан акцент на укреплении диалога между государством и бизнесом, стимулировании и ускоренном развитии высокотехнологичных производств, создании образовательной системы нового типа, способной отвечать на вызовы современного социально-технологического уклада, отдельным блоком проходят вопросы выравнивания регионального развития, - отметила депутат. - В последние годы у нас в стране процесс урбанизации стал наиболее ощутим, более четко вырисовались грани развития отдельных регионов, городов и, соответственно, уровня жизни населения. Отрадно, что стиранию этих межрегиональных граней, поддержке и ускоренному развитию экономически отстающих регионов республики в программе уделено особое внимание".

Людмила Нижевич полагает, что работа по снижению рисков и обеспечению дополнительных гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, предусмотренная программой, будет способствовать росту инвестиций в нашу страну в целом и в отстающие регионы в частности.

"Для обеспечения социальных гарантий, предусмотренных программой, запуск нового инвестиционного цикла крайне важен. В этой связи предстоит дальнейшее совершенствование законодательной базы, направленной на привлечение инвестиций, в том числе путем совершенствования белорусского финансового рынка. Только экономически сильное государство способно обеспечить те социальные гарантии, которые сегодня востребованы и ожидаемы в обществе. Фундаментальные основы экономического развития очередного пятилетнего этапа нашей страны заложены, задача - реализовать", - резюмировала парламентарий.-0-