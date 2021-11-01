Нижевич: курс на развитие крупнотоварного производства в сельском хозяйстве прошел проверку временем

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбранный курс на развитие крупнотоварного производства в сельском хозяйстве прошел проверку временем и признан эффективным другими странами. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

"Выбранная в начале 2000-х годов стратегия программного развития сельского хозяйства Беларуси сегодня показывает свой результат. Решая на каждом пятилетнем этапе конкретную задачу от возрождения села до развития аграрного бизнеса, мы имеем высокотехнологичное сельскохозяйственное производство, предприятия с мировыми именами, продукцию которых узнают далеко за пределами нашей страны, - отметила депутат. - И пусть не все поставленные перед сельскохозяйственными организациями задачи решены - в том числе и в плане повышения эффективности, но и не следует забывать, что эта отрасль как никакая другая подвержена как природным факторам, так и складывающейся конъюнктуре цен как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Отечественное сельхозпроизводство по сей день несет на себе и социальную нагрузку через цену на сельскохозпродукцию. А разговоры по поводу высокой государственной поддержки по меньшей мере некорректны, учитывая уровень поддержки, оказываемой сельхозпроизводителям в других странах и необходимость при этом конкурировать с ними".

Людмила Нижевич обратила внимание, что решена главная задача любого государства - обеспечена продовольственная безопасность страны. "Сегодня наша продукция расходится более чем в 70 стран мира, а доля экспортной выручки от продовольствия ежегодно все больше пополняет копилку нашей страны. Доступность, разнообразие продовольствия на белорусском рынке привели к тому, что ведение личного подсобного хозяйства стало больше хобби нежели необходимостью, а выбранный курс на развитие в стране крупнотоварного производства прошел проверку временем и признан эффективным многими странами", - резюмировала депутат.-0-