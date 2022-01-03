Нижевич: на финансирование соцсферы в этом году направят 45% средств бюджета

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На финансирование социальной сферы в этом году направят 45% средств консолидированного бюджета, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"Бюджет сохраняет свою социальную направленность. На финансирование социальной сферы запланировано направить 45% средств консолидированного бюджета. Рост расходов - 8% к оценке 2021 года. При этом следует отметить, что общий рост расходов республиканского бюджета запланирован на уровне 4,4% к оценке 2021 года. То есть мы видим, что социальная сфера поддерживалась и будет поддерживаться", - сказала Людмила Нижевич.

Особое внимание уделено повышению заработной платы работников бюджетной сферы. "Запланировано, что с учетом тех мероприятий, которые предусмотрены при формировании бюджета, средняя заработная плата работников бюджетной сферы составит Br1241, или 80% от средней по стране. Для повышения заработной платы запланировано повышение среднегодовой базовой ставки, применяемой для бюджетных организаций, выплата единовременного пособия на оздоровление в размере одного должностного оклада, формирование резервного фонда, а также ряд стимулирующих выплат, дополнительных доплат к заработной плате, надбавок. Сохранится механизм выплаты надбавок медицинским работникам, работающим в условиях COVID, - отметила депутат. - Кроме этого, сохранится и будет продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей, на поддержку строительства жилья, развитие инфраструктуры, а также комплекс мер, направленный на поддержку рождаемости в стране".

Кроме этого предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке реального сектора экономики. "Это как мероприятия, которые приняты и соответствуют решениям главы государства по отдельным организациям, так и системные мероприятия, направленные на реализацию общегосударственных задач, в частности, в целях поддержки экспорта, обеспечения внутреннего рынка современной техникой и оборудованием. В полном объеме предусмотрены средства на погашение и обслуживание государственного долга. При этом дефицит бюджета составит Br2,8 млрд. Источники покрытия дефицита просчитываются, и в целом можно сказать, что бюджет сформирован с учетом требований бюджетного законодательства, - подчеркнула Людмила Нижевич. - То есть сохранены все стандартные подходы, которые у нас были в предыдущие годы. И социальная политика выдерживается с учетом тех мероприятий и задач, которые заложены нашими программными документами, в том числе программой социально-экономического развития до 2025 года".-0-