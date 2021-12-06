Нижевич: нужно предусмотреть более современные и справедливые подходы в налогообложении бизнеса

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назрело время пересмотреть отдельные подходы и предусмотреть более современные, а самое главное, справедливые подходы в налогообложении бизнеса. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"Малый и средний бизнес - один из факторов экономического роста в любом государстве. Его роль незаменима при решении наиболее острых экономических и социальных задач. Не требуя значительных затрат со стороны государства, малый и средний бизнес способствует формированию здоровой конкурентной среды, установлению рыночного равновесия, созданию новых рабочих мест, формированию среднего класса, удовлетворению различных потребностей населения, что в конечном итоге приводит к обеспечению устойчивого экономического роста. В Беларуси поддержке предпринимательства в последнее десятилетие уделяется большое внимание, принят ряд программ для его стимулирования и развития, созданы преференциальные условия для ведения бизнеса", - напомнила парламентарий.

Вместе с тем, по словам Людмилы Нижевич, при ежегодном росте удельного веса малого и среднего бизнеса в структуре экономики участие их в государственных расходах остается незначительным. "Так, с 2010 года количество плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, возросло в 2,5 раза - с 104 тыс. до почти 257 тыс., при этом если в 2010 году удельный вес поступлений от этой категории плательщиков в общей сумме доходов бюджета составлял 3,8%, то в 2020 году всего лишь 5,1%. А поступления от индивидуальных предпринимателей составили в 2020 году при численности плательщиков 189,5 тыс. - 1,3%. За 10 лет поступления в бюджет от этой категории предпринимателей возросли всего лишь на полупроцентный пункт при росте в 3 раза занятых в этом сегменте рынка", - рассказала председатель парламентской комиссии.

Более того, считает Людмила Нижевич, многообразие видов и способов налогообложения порой ставит в разные условия предпринимателей одного и того же вида деятельности, чем создается неравная конкуренция. "Очевидно, что назрело время пересмотреть отдельные подходы и предусмотреть более современные, а самое главное, справедливые подходы в налогообложении. Полагаю, нововведения в части налогообложения участников среднего и малого бизнеса, а также выбранный курс на цифровизацию в налоговой сфере должны сделать ведение бизнеса организаций различных форм более справедливым, комфортным и прозрачным", - подытожила депутат.-0-