Нижевич: ставка на развитие импортозамещающих производств в промсекторе показала свои преимущества

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка на развитие импортозамещающих производств в промсекторе показала свои преимущества. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич, комментируя доклад заместителя премьер-министра Юрия Назарова "О результатах работы промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и перспективах развития данных сегментов экономики в рамках существующих мировых тенденций" на совместном заседании палат Национального собрания Беларуси в Овальном зале Дома правительства.

"Безусловно, санкционное давление - это вызов для любой страны. Но если посмотреть на международный опыт, опыт наших ближайших соседей - России, то это и возможность для экономики, получив, скажем так, своеобразный толчок пересмотреть перспективы развития, подойдя более плотно в том числе и к вопросам импортозамещения, что в сложившихся условиях обретает первостепенное значение. В нашем случае ставка на развитие собственных импортозамещающих производств в промышленном секторе уже в короткий период времени показала свои преимущества и позволила не только сохранить отечественное промышленное производство, но и заглянуть далеко вперед", - сказала Людмила Нижевич.

Депутат добавила: "Очевидно, что создание государственной корпорации сельскохозяйственного машиностроения, реализация программы развития электротранспорта, мероприятий по развитию нефтяной, лесной отрасли, деревообрабатывающей промышленности, военно-промышленного комплекса призвано стать прочным фундаментом отечественной экономики и позволит достойно противостоять внешним вызовам".-0-