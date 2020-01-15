НКА разработало автоматизированный модуль расчета кадастровой стоимости земель

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство (НКА) разработало автоматизированный инструмент расчета кадастровой стоимости земель с учетом факторов оценки. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

Специальный модуль расчета представляет собой обособленную WEB-страницу на сайте регистра стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, содержащую информацию о земельном участке, кадастровой стоимости, а также блок выбора факторов оценки, коэффициенты которых необходимо применить к кадастровой стоимости земельного участка.

"Модуль разработан для оптимизации процесса получения кадастровой стоимости для территорий, оцененных без учета централизованных коммуникаций, - пояснила представитель комитета. - Чтобы применить данный инструмент, нужно воспользоваться любым вариантом поиска земельного участка. Если расчет кадастровой стоимости данного объекта проводился по упрощенной схеме, в окне информационного сообщения о кадастровой стоимости участка будет доступен переход на страницу калькулятора. Сегодня калькулятор доступен для всех желающих".

Для специалистов отделов землеустройства местных исполкомов и специалистов территориальных агентств по регистрации разработан личный кабинет пользователя. Использование модуля под учетной записью позволит пользователю сохранять историю действий и обращаться к ранее сформированным выпискам.-0-