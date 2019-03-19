Номенклатура медизделий в ЕАЭС будет приведена в соответствие с международной классификацией

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Агентство глобальной номенклатуры медицинских изделий заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко и исполнительный директор агентства Марк Васмут, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На церемонии отмечалось, что номенклатура медицинских изделий ЕАЭС создается совместными усилиями регуляторов, производителей и пользователей и обретает все большую значимость для регулирования при формировании единого союзного рынка медизделий. "Цель гармонизации номенклатуры медицинских изделий ЕАЭС с глобальной номенклатурой - формирование в союзе стандартизированной на мировом уровне номенклатуры такой продукции, - подчеркнул Виктор Назаренко. - Меморандум будет обеспечивать создание условий, необходимых для дальнейшего формирования общего рынка медизделий на пространстве ЕАЭС и развития экспорта медицинских изделий, производимых предприятиями государств - членов союза".

В свою очередь Марк Васмут констатировал, что мировой рынок медицинских изделий стремительно развивается. По его словам, каждые полчаса в Европейском союзе выдается патент на то или иное медицинское изделие. Поэтому вопросы своевременного и правильного введения медицинских изделий в рыночное регулирование посредством систематизированного номенклатурного классификатора чрезвычайно важны как для производителей в части идентификации своих изделий, позиционирования на рынке, постмаркетинговых исследований, выявления и прослеживания неблагоприятных эффектов, так и для медицинских организаций и пациентов.

"Гармонизированная с глобальной номенклатура медизделий союза будет использоваться для регистрации и обмена данными между регулирующими органами стран ЕАЭС, послужит основой для совместной работы изготовителей, экспертных и научных организаций, поставщиков медицинских услуг для обеспечения безопасности и эффективности обращаемых на рынке ЕАЭС медицинских изделий", - заявили в ЕЭК.

Во время церемонии подписания были также обсуждены вопросы использования в союзе номенклатуры медицинских изделий при их маркировке и создание соответствующих систем прослеживаемости в союзных государствах, а также возможность использования классификатора номенклатуры медицинских изделий для уточнения принадлежности перемещаемых медицинских изделий к кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

"Единый рынок медицинских изделий Евразийского экономического союза начинает функционировать с 2022 года, - напомнили в ЕЭК. - Для реализации соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) разработано более 20 общих регуляторных документов, из них два документа посвящены вопросам создания и ведения номенклатуры медицинских изделий союза. В соответствии с актами ЕЭК номенклатуру союза предполагается использовать при взаимодействии между уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС на этапе регистрации, при постпродажном мониторинге безопасности и эффективности медицинских изделий, а также в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) медизделий".

Глобальная номенклатура медицинских изделий - признанный на международном уровне систематизированный номенклатурный классификатор видов медицинских изделий, используемый более чем 70 национальными регуляторами медицинских устройств. Она формируется и ведется международной некоммерческой организацией Агентство глобальной номенклатуры медицинских изделий.-0-

Фото пресс-службы ЕЭК