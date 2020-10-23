Нормативы относительно пальмового масла планируют ужесточить сразу в двух техрегламентах ЕАЭС

23 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченные органы стран Евразийского экономического союза для усиления защиты потребителей в целом поддержали включение нормативов содержания глицидиловых эфиров жирных кислот пакетным принципом сразу в несколько технических регламентов союза, устанавливающих требования к пищевой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В частности, рассматривается вопрос внесения этих требований в изменения в технические регламенты союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания", проходящие публичное обсуждение на портале союза", - уточнили в ЕЭК. Государства - члены ЕАЭС должны в наиболее короткие сроки сформировать и представить в ЕЭК свои позиции по включению в требования допустимых уровней содержания глицидиловых эфиров жирных кислот для адаптированных и частично адаптированных молочных смесей, а также для специализированных продуктов для лечебного питания детей.

"Тема использования пальмового масла в сфере производства пищевой продукции в ЕАЭС в некоторых средствах массовой информации становится в последнее время предметом активных спекуляций, - отметил член Коллегии (министр) министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. - Ряд так называемых экспертов способствует созданию у населения ЕАЭС некорректного представления о техническом регулировании в этой сфере и распространяет недостоверную информацию о позиции Коллегии ЕЭК, якобы намеренно затягивающей процесс принятия соответствующих документов".

Министр ЕЭК подчеркнул, что нормирование глицидиловых эфиров жирных кислот на сегодняшний день важный и актуальный вопрос, в решении которого заинтересованы регуляторы, промышленные предприятия и потребители. В странах союза постоянно увеличивается объем импортируемых тропических масел, большая часть которых используется в качестве сырья при производстве пищевой продукции. В связи с этим возникла необходимость в мониторинге качества и безопасности ввозимых на единый рынок Евразийского экономического союза тропических масел.

"Учитывая расширение использования тропических масел, промышленность и надзорные органы ЕАЭС уже сегодня могут применять нормативы содержания глицидиловых эфиров, гармонизированные с передовыми международными требованиями, для совершенствования технологий производства и при проведении мониторинга за соблюдением требований союза", - подчеркнул Виктор Назаренко.

В пресс-службе напомнили, что принятие Коллегией ЕЭК 6 августа 2019 года решения №132 стало первым шагом по включению нормативов содержания глицидиловых эфиров в правовую базу союза, в том числе в технические регламенты, устанавливающие единые обязательные для применения и исполнения требования безопасности к пищевой продукции и сырью для ее производства. При этом уже сегодня эти нормативы производители могут применять на добровольной основе и использовать их для подготовки перевода производственного процесса на новые требования.

"Аналогичные нормативы действуют в странах Европейского союза. Процесс их установления занял у европейских законодателей и экспертов более 10 лет. Это стало возможным только после разработки методик контроля глицидолов, проведения обширных мониторинговых исследований на рынке, внедрения соответствующих систем контроля, модернизации технологических процессов производства масложировой и другой пищевой продукции, содержащей в своем компонентном составе растительные масла", - отметили в ЕЭК.

В ЕАЭС этот процесс продвигается значительно быстрее. ЕЭК совместно с Министерством сельского хозяйства России организовала и координирует включение нормативов по содержанию глицидолов в технический регламент союза на масложировую продукцию, который находится на стадии завершения прохождения необходимых процедур. "Это позволит установить допустимые уровни глицидиловых эфиров в растительных маслах, продуктах их переработки, в том числе в жирах специального назначения, заменителях молочного жира, эквивалентах и заменителях масло какао, защитить потребителей от избытка глицидолов в готовом для употребления растительном масле, а также другой масложировой продукции", - заявили в ЕЭК.

Предприятия и надзорные органы государств - членов ЕАЭС также начали работу по оценке текущей ситуации с содержанием глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах, с учетом имеющихся и перспективных методов лабораторного контроля. Лаборатории ведут апробацию методик, разработанных на основе международных стандартов ISO и российских методических указаний, поиск и адаптацию наиболее подходящих методов для сложившегося в странах лабораторно-испытательного комплекса. По оценкам специалистов, наиболее перспективные методы газовой хромато-масс-спектрометрии и ферментативного гидролиза. Для контроля обязательных требований при их включении в соответствующие технические регламенты союза эти методы должны стать основой межгосударственных стандартов.

"При этом считаем крайне важным при подготовке решений по внесению изменений в технические регламенты союза сформировать единую позицию государств-членов по срокам перехода к новым требованиям, учитывая необходимость модернизации действующих производств и создания соответствующих испытательных комплексов", - резюмировал Виктор Назаренко.-0-