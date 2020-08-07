Нормы антимонопольного закона распространяются и на деятельность адвокатов - МАРТ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы антимонопольного закона распространяются и на деятельность адвокатов. Такая информация содержится на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

В МАРТ обращают внимание, что поскольку адвокаты являются хозяйствующими субъектами, то нормы антимонопольного закона распространяются в том числе и на их деятельность. Этот вывод основывается на совокупности норм, закрепленных в антимонопольном законодательстве и законодательстве об адвокатуре.

"Адвокаты являются физическими лицами, оказывают юридическую помощь на профессиональной основе. Для осуществления адвокатской деятельности необходимо получение специального разрешения (лицензии). Труд адвокатов оплачивается за счет средств, поступивших от клиентов за оказанную им юридическую помощь, средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов", - пояснили в министерстве.

Такое разъяснение дал МАРТ в связи с поступившим обращением. Заявитель сообщил об отказе принять его в члены коллегий адвокатов. Комиссия МАРТ установила, что в действиях Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Минской городской и областных коллегий нет нарушений антимонопольного законодательства.

С решением комиссии можно ознакомиться на сайте МАРТ.-0-