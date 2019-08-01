Нормы расхода топлива в области транспортной деятельности актуализируют

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций актуализирует нормы расхода топлива в области транспортной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайте ведомства.

Минтрансом подготовлен и рассмотрен на коллегии соответствующий проект постановления. В ближайшее время документ будет направлен в Министерство юстиции для проведения процедуры обязательной юридической экспертизы.

Согласно действующему законодательству, нормы в области транспортной деятельности разрабатываются и утверждаются Министерством транспорта и коммуникаций. В 2008 году министерством было принято постановление, которым утверждена инструкция о порядке применения норм расхода топлива для механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования. В связи со значительным количеством обращений, поступающих в последнее время в адрес Минтранса от субъектов хозяйствования по вопросам применения этих норм, в ведомстве напомнили основные положения документа. В соответствии с ними до установления нормы расхода топлива Минтрансом учет расхода топлива при эксплуатации механического транспортного средства производится по временной норме (на срок не более шести месяцев).

Под временной нормой расхода топлива понимается объем топлива, потребляемый двигателем механического транспортного средства, который соответствует контрольному расходу топлива, установленному заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации. Если же завод-изготовитель не установил контрольный расход топлива, временная норма устанавливается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем (также на срок не более шести месяцев).-0-