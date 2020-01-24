Норвежская нефть начнет поступать на "Нафтан" в начале следующей недели - "Белнефтехим"

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская нефть начнет поступать в ОАО "Нафтан" для переработки в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим". "Сейчас в Клайпедском порту идет разгрузка танкера. В начале следующей недели ожидается начало поступления этой нефти на "Нафтан", - сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехима". Партию норвежской нефти (80 тыс. т) в порт Клайпеды доставило судно Breiviken. Нефть транспортируют в Беларусь по железной дороге. Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В правительстве заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.-0- Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников "Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления", - сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!