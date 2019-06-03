Новая методика распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС может заработать до конца года

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая методика распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС может заработать до конца 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков перед началом расширенного заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о распределении ввозных таможенных пошлин по принципу потребления. "Не по растаможке товаров в конкретной стране, а именно по окончательному потреблению этих импортных товаров", - пояснил Тимур Жаксылыков.

Министр напомнил, что, когда создавался Таможенный союз, затем Евразийский экономический союз, в основе лежало обеспечение свободы движения товаров. "Эта свобода движения товаров была достигнута путем создания единой таможенной территории, ликвидации таможенных барьеров. Поскольку таможенного контроля нет и товар, который растаможен в одной стране, потом спокойно перемещается и потребляется в другой стране, мы приняли решение о том, что появляются какие-то определенные нормативы по распределению доходов от пошлин, которые будут впоследствии поступать в бюджеты стран", - сказал Тимур Жаксылыков.

По его словам, у всех сторон есть понимание, что самым справедливым принципом распределения пошлин является именно распределение по потреблению. "Такое понимание у нас достигнуто. Сейчас решаются технические нюансы, связанные с методикой. Надеемся, что мы найдем решение", - отметил Тимур Жаксылыков. Отвечая на уточняющий вопрос о сроках его принятия, министр ответил: "Решение будет принято до конца года". При этом он добавил, что механизм уже работает: "Нам сказали поправить методику, внести предложения о возможном ее изменении либо сохранении и решить этот спорный вопрос так, чтобы это удовлетворяло всех".-0-