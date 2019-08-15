Новая модель БелАЗа грузоподъемностью 290 т проходит испытания на Кузбассе

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В разрезе "Березовский" на Кузбассе проходит промышленные испытания новая модель карьерного самосвала - БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского автопроизводителя.

За два месяца работы машина перевезла свыше 270 тыс. куб.м вскрышной породы. Одним из важных ее преимуществ является возможность эксплуатации в уже существующих технологических условиях. Повышение грузоподъемности увеличивает производительность и сокращает себестоимость добычи и перевозки горных пород.

Самосвал БелАЗ-75320 оснащен двигателем мощностью 2 850 лошадиных сил. В соответствии с требованиями безопасности европейского стандарта проведено капотирование моторного отсека, предохраняющее его от несанкционированного доступа. Хорошая маневренность и плавность хода достигаются за счет оптимально подобранных геометрических параметров машины и рулевого управления. Подвеска со встроенным амортизатором обеспечивает поглощение ударных нагрузок, устойчивость от бокового крена, долговечность службы рамы.

На палубу ведет диагональная лестница с противоскользящей поверхностью ступеней. Двухместная кабина оператора повышенной комфортабельности оснащена гидрообъемным рулевым управлением, информационным жидкокристаллическим дисплеем на приборной панели. Большая площадь остекления кабины и система видеообзора обеспечивают оптимальную видимость дороги.

В пресс-службе отметили, что Кузбасс неслучайно выбран для испытания нового 290-тонника. Это лидер угледобывающей отрасли, где подобная техника очень востребована. Здесь уже работают более 2,5 тыс. карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-450 т. Местом эксплуатации БелАЗ-75320 стал разрез "Березовский" (ЗАО "Стройсервис"). Испытания проводятся совместно с официальным представителем Белорусского автомобильного завода в регионе - компанией "БелАЗ-24", которая обеспечивает полное сервисное сопровождение.-0-