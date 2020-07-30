Новая установка запущена в ОАО "Нафтан"

30 июля, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" сегодня состоялся символический пуск установки производства элементарной серы методом Клауса, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый модернизируемый объект в ОАО "Нафтан" приносит экономический эффект - Рыбаков Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на церемонии символического пуска установки производства элементарной серы методом Клауса на новополоцком предприятии.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, мэр Новополоцка Дмитрий Демидов, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, гендиректор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, коллектив предприятия. Участники мероприятия также посетили введенную ранее в строй установку получения водорода №2. Построенные с нуля, два объекта суммарно обеспечили занятость 174 работников.

Николай Шерстнев

Стоимость проекта установки производства элементарной серы, занявшей почти 5 га и не имеющей аналогов в Беларуси, составляет около $130 млн. На объекте применяются самые современные европейские технологии. При ее строительстве было использовано оборудование из Хорватии, Чехии, Италии, Канады, США, Германии, Франции, России, Украины. Всего смонтирована почти сотня единиц основного технологического оборудования: термические реакторы, емкости, колонны, насосы, печи, факел, дымовая труба. Отдельное место занимает оборудование системы гранулирования, транспортировки и отгрузки серы. В пиковые моменты во время строительно-монтажных операций здесь одновременно трудились более 500 человек.

Установка производства элементарной серы будет утилизировать сероводород, поступающий с других объектов предприятия. С ее вводом выбросы загрязняющих веществ от "Нафтана" уменьшатся на 14 тыс. т в год. Планируется, что существующие фактические выбросы диоксида серы сократятся более чем на 40%.

Этот объект на предприятии называют легкими Новополоцка. Каждая из двух секций "Клаус" рассчитана на утилизацию 3 тыс. куб.м/час сероводорода. За сутки здесь смогут производить более 200 т технической серы, соответствующей по качеству мировым требованиям. С пуском данного объекта "Нафтан" сможет закрыть потребность по обеспечению элементарной серы для предприятий страны (продукт потребляется Гомельским химическим заводом и ОАО "Гродно Азот"). Более того, планируется ее экспорт в Литву и Украину.

Установка получения водорода №2 является одним из важных технологических объектов комплекса замедленного коксования (КЗК). Сегодня она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации и способна обеспечить потребности нефтехимического комплекса в водороде. Специфика данной установки в том, что она может работать на комбинированном сырье в любом его соотношении (сжиженный углеводородный газ, а также природный газ) и позволяет получать водородсодержащий газ высокой чистоты (99,9%), необходимый в гидрогенизационных процессах.

По словам Александра Демидова, для ОАО "Нафтан" 2020 год особо значимый. Сейчас завершается строительство новых для новополоцкого нефтехимического комплекса объектов. Самая масштабная за историю предприятия модернизация направлена на его дальнейшее технологическое развитие. Реализация программы инвестиционного развития позволит "Нафтану" увеличить глубину переработки нефти до 90%, выход светлых нефтепродуктов до 65%, получить новые виды продукции, а также достичь снижения нагрузки на окружающую среду и улучшения в области промышленной безопасности.

С выполнением всех запланированных мероприятий предприятие сможет решать ряд важных задач: увеличивать объем производства моторных топлив; поставлять на рынок качественный белорусский нефтяной кокс; улучшить экологическую ситуацию в регионе, снизив выбросы сероводорода; производить техническую серу; повысить энергоэффективность технологических процессов; оптимизировать эксплуатационные затраты.

Отдельное внимание руководитель предприятия заострил на строящемся комплексе замедленного коксования. Это целая цепочка взаимосвязанных технологических объектов. Модернизация некоторых уже завершена. Изначально все силы были брошены на реконструкцию установки гидроочистки дизельного топлива №2. В сентябре 2018 года реконструкция была завершена. Весь производимый объем дизтоплива в ОАО "Нафтан" соответствует стандарту Евро-5. Экономический эффект составляет порядка $20 млн в год.-0-

Фото Александра Хитрова