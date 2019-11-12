Новинки белорусского тракторостроения показаны на международной выставке в Ганновере

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские производители принимают участие в одной из крупнейших в мире специализированных выставок сельскохозяйственной техники Agritechnica 2019, которая 10-16 ноября проходит в Ганновере (ФРГ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Германии.

Технологические достижения демонстрируют около 2,8 тыс. экспонентов из 51 страны мира. Тема выставки - "Глобальное сельское хозяйство - локальная ответственность" (Global Farming - Local Responsibility). Беларусь представлена тремя стендами отечественных производителей - МТЗ, "Гомсельмаш" и "Амкодор", на которых демонстрируются как модернизированные серийные машины, так и новые образцы сельскохозяйственной техники.

В частности, представлен прототип нового трактора BELARUS-742, отвечающего европейским экологическим стандартам Stage V. Планируется, что указанная модель в перспективе станет базовой при создании семейства тракторов мощностью от 50 до 75 лошадиных сил, соответствующего современным тенденциям тракторостроения.

Кроме того, экспонируется малогабаритный серийный трактор BELARUS-622 в специальном исполнении для лыжных трасс. При этом данная модель может использоваться также в коммунальной сфере и лесном хозяйстве.

Новинки белорусской техники вызвали высокий интерес у посетителей выставки.-0-