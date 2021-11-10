Новинки и хиты белорусского пищепрома представлены на "Экспо-2020" в Дубае

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новинки и хиты белорусского пищепрома были представлены сегодня, в День концерна "Белгоспищепром", на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Высокое качество, доступность и экологичность - все это бренд Made in Belarus. Белорусские предприятия представили новинки и хиты отечественной пищевой промышленности, а также эксклюзивную продукцию с учетом особенностей региона. Специально для потребителей с Ближнего Востока привезли шоколадные конфеты и фигуры в форме верблюда, чипсы со вкусом чили и лайма, кебаба, соли и уксуса, кокосовое молоко и ореховые напитки, табак для кальяна", - рассказали в пресс-службе.

Коллективная экспозиция концерна объединила ведущие предприятия отрасли: "Спартак", "Слодыч", Коммунарку", "Красный пищевик", "Гамму вкуса", Городейский сахарный комбинат, Минский завод игристых вин, "Минск Кристалл", Минский маргариновый завод, табачную фабрику "Неман".

"В портфеле концерна уже восемь соглашений, проявлен большой интерес к нашей продукции, - отметил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц. - Мы видим, что "Экспо-2020" - это площадка возможностей. Весь мир конкурирует здесь, и мы горды тем, что наша продукция востребована и узнаваема. Мы уже осуществили первые поставки на $0,5 млн в страны Персидского залива. Большой интерес видим к кондитерским изделиям, детскому питанию, рапсовому маслу. Уверен, этот форум даст нам дополнительный толчок в освоении рынков стран Ближнего Востока и Северной Африки".

Гости белорусского павильона смогли ознакомиться с продовольственным потенциалом страны и продегустировать продукцию предприятий концерна.

"Сегодня у нас есть хорошая возможность вживую пообщаться с производителями продуктов питания из Беларуси. Мы провели переговоры со многими фабриками, включая кондитерские и консервные. Мы надеемся на хорошую кооперацию с белорусскими производителями. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества с предприятием концерна, а сегодня мы подписали новое соглашение с еще одной кондитерской компанией", - подчеркнули в компании Bright Act Middle East.

Частью деловой программы для белорусской делегации станет визит в долину продовольственных технологий Дубая (Food Tech Valley) и переговоры с партнерами из Ближневосточного региона.-0-