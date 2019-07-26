Новое предприятие включено в состав "Беллесбумпрома"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром") вошло еще одно предприятие. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №488 от 24 июля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на
Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Эксклюзив эко", расположенного в Минском районе.
В концерне "Беллесбумпром" функционирует около 50 организаций различных форм собственности, которые консолидированно являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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