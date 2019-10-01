Нового председателя Коллегии ЕЭК планируется назначить на следующем саммите ЕАЭС в декабре

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Нового председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии планируется назначить на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главы государств условились, что по сложившейся традиции в декабре соберут заседание Высшего Евразийского экономического совета, где, наверное, будет принято окончательное решение по председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии и, соответственно, по распределению "портфелей" между странами", - рассказал Игорь Петришенко. По предварительной договоренности, саммит пройдет в Санкт-Петербурге.

По его словам, на заседании Президент Беларуси предложил, чтобы в декабре также была утверждена Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года. "Это предложение было поддержано. Евразийской комиссии давался год, чтобы подготовить обстоятельный, конкретный документ", - отметил вице-премьер.

В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Еще один кандидат от Беларуси получит по квоте министерскую должность в ЕЭК. Кто займет эти должности и за что конкретно будет отвечать белорусский министр в Евразийской экономической комиссии, пока неизвестно. В настоящее время от Беларуси в Коллегии ЕЭК работают министр по промышленности и АПК Александр Субботин и министр по техническому регулированию Виктор Назаренко.

Игорь Петришенко пояснил, что должности в Коллегии ЕЭК не закрепляются навсегда за конкретными странами - это не предусмотрено ни Договором о ЕАЭС, ни решениями Высшего Евразийского экономического совета. Как совершить ротацию, еще предстоит обсудить. "Этот вопрос находится в проработке. Какое решение примут президенты - так и будет реализовываться", - добавил он.-0-