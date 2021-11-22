Новополоцкий "Измеритель" предлагает создать на своих площадях технопарк

22 ноября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкое предприятие ОАО "Измеритель" предлагает создать на своих площадях инновационный промышленный технопарк. Такую идею озвучил директор завода Виталий Смаргунов во время посещения предприятия председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель рассказал, что многолетние попытки сдать или продать огромные площади "Измерителя" ни к чему не привели, крупного инвестора тоже найти не удалось. Завод занимает 13 га земли и имеет 110 тыс. кв.м помещений. Половина пространства используется предприятием, но неэффективно. Сегодня такие пространства одному предприятию не нужны. "Есть еще производственная площадка в деревне Ксты и три 12-этажных общежития. В свое время это было рассчитано на 11 тыс. работников. Сейчас у нас работает 380 человек, чисто физически не можем содержать все в надлежащем виде. В 2022 году планируем осваивать новое направление, что вовлечет в хозоборот порядка 5 тыс. кв.м помещений, но большой роли это не сыграет", - отметил Виталий Смаргунов.

По замыслам руководства предприятия, инновационный промышленный технопарк можно будет рассматривать и как партнера существующего нефтехимического кластера. После создания условий сюда можно привлекать заинтересованные в развитии площадки структуры: бизнес, Полоцкий госуниверситет, холдинг "Горизонт" (это управляющая компания "Измерителя"), предприятия и организации Полоцка и Новополоцка и других регионов. Всем предлагается принять долевое участие в создании парка, в том числе его финансировании. "Это стало бы еще одним триггером для развития города. Мы хотим сделать так, чтобы молодежь из города не уезжала, поэтому надо создавать интересные рабочие места здесь и сейчас. Такой парк станет шагом в будущее", - добавил Виталий Смаргунов.

Наталья Кочанова отметила, что идея интересная и логичная, которая требует проработки и обсуждения с холдингом "Горизонт". Опыт последнего здесь понадобится, такие большие площадки в центре города не должны простаивать, подчеркнула председатель Совета Республики.

Сейчас ОАО "Измеритель" производит в основном тракторную электронику. Основные ее потребители Минский и Петербургский тракторные заводы. "За последние годы разработали порядка 20 новых изделий для предприятия из Санкт-Петербурга, благодаря этому направлению смогли увеличить объемы производства на 30%. Половину всей продукции завода идет на экспорт, в 2022 году планируем этот процент увеличить. Также начали работать с предприятиями Евросоюза, сейчас разрабатываем новые изделия и договариваемся о поставках. Кроме того, небольшие объемы продукции (металлические каркасы для корпусной мебели) начали поставлять для IKEA", - рассказал Виталий Смаргунов.

Ожидается, что "Измеритель" по итогам года сработает с чистой прибылью в Br1,1 млн и рентабельностью на уровне 7,5%. Скоро на предприятии запустят участок с новым оборудованием, которое позволит автоматизировать процесс пайки деталей. Также завод планирует увеличивать число сотрудников.-0-